FIFA 23 Nominierte für das Premier-League-Team der Saison stehen fest

Da wir uns nun in der Endphase der Saison 2023 Premier League befinden, möchte EA seine FIFA 23 Ultimate Premier League Team of the Season krönen. Und angesichts der aktuellen Platzierung ist es nicht verwunderlich, dass Arsenal und Manchester City in diesem Jahr das Feld der Nominierten anführen.

Die vollständige Liste der Nominierten für das diesjährige Team lautet wie folgt.

Torhüter





Nick Pope - Newcastle United



Aaron Ramsdale - Arsenal



Alisson - Liverpool



Bernd Leno - Fulham



Kepa - Chelsea



Verteidiger





Gabriel - Arsenal



William Saliba - Arsenal



Kieran Trippier - Newcastle United



Sven Botman - Newcastle United



Oleksandr Zinchenko - Arsenal



Thiago Silva - Chelsea



Lisandro Martínez - Manchester United



Ben Mee - Brentford



Luke Shaw - Manchester United



Cristian Romero - Tottenham Hotspur



Rúben Dias - Manchester City



Mittelfeldspieler





Martin Ødegaard - Arsenal



Kevin De Bruyne - Manchester City



Casemiro - Manchester United



Rodri - Manchester City



Bruno Guimarães - Newcastle United



Alexis Mac Allister - Brighton & Hove Albion



Palhinha - Fulham



James Maddison - Leicester City



Solly March - Brighton & Hove Albion



Kaoru Mitoma - Brighton & Hove Albion



Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur



Pierre-Emile Højbjerg - Tottenham Hotspur



Angreifer





Erling Haaland - Manchester City



Bukayo Saka - Arsenal



Harry Kane - Tottenham Hotspur



Gabriel Martinelli - Arsenal



Jack Grealish - Manchester City



Marcus Rashford - Manchester United



Mohamed Salah - Liverpool



Miguel Almirón - Newcastle United



Ollie Watkins - Aston Villa



Kai Havertz - Chelsea



Riyad Mahrez - Manchester City



Darwin Núñez - Liverpool



Ihr könnt hier bis zum 20. April um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ darüber abstimmen, wer Ihrer Meinung nach den Team of the Season-Kader bilden sollte.

Gibt es Spieler, von denen Sie glauben, dass sie in diesem Jahr brüskiert wurden?