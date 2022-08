FIFA 23 bringt Volta Football und Pro Clubs "ein bisschen näher"

HQ

Mit all der exklusiven FIFA 23-Berichterstattung, die wir Ihnen in den letzten Wochen gebracht haben, mit der Saison, die in einigen Ländern begonnen hat, und natürlich mit dem neuen Spiel um die Ecke, wenn es am 30. September veröffentlicht wird, gibt es nur noch ein paar Kontrollkästchen, die in Bezug auf spezifische Details angekreuzt werden müssen. Zum Beispiel müssen wir noch einige detaillierte Details veröffentlichen, die seine Produzenten mit uns in Vancouver geteilt haben, wir können erst am 11. August über FUT sprechen ... und dann haben viele von euch nach Volta und Pro Clubs gefragt, da sie ziemlich beliebte Modi sind.

Beide wurden gleichzeitig während der Präsentation des Spiels in Kanada in Angriff genommen. Und warum? Richard Walz, Game Design Director für diesen Teil, erklärte, dass sie beide "in diesem Jahr ein bisschen näher zusammenbringen, da die Verbindung mit Freunden der Kern dieser ist". Wenn Sie also Ihren Weg spielen, um als Profi zu wachsen, gibt es Shared Season Progression und Anpassung für Pro Clubs und Volta.

Walz sprach zum Beispiel über die neuen Geschicklichkeitsspiele in Pro Clubs, mit denen man XP verdient, Fähigkeiten schärft und anders mit dem Verein konkurrieren kann. Es wird 66 Spiele geben, und Sie erhalten auch XP aus allen Volta-Matches, um "als Profi zu wachsen".

Wir liebten besonders einige der neuen Dribbling-Arcade-Spiele, die aussahen wie etwas aus Fall Guys und anderen verrückten Multiplayer-Spielen, einschließlich fliegender Kanonen oder beweglicher Requisiten. Außerdem gibt es bis zu 100 Level, die für die Spieler freigeschaltet werden können, und laut Community-Feedback "gibt es keine langen Lücken zwischen Spielen und Leveln, so dass Sie Vorteile früher freischalten". In diesem gemeinsamen Fortschrittssystem sind Saisonpunkte und Volta-Münzen alle saisonbasiert, und was auch immer Sie kaufen, kann mit beiden Avataren verwendet werden.

Es gibt Vanity Designs, Tattoos ("wir haben gehört, dass du sie in Pro Clubs haben wolltest"), neue Gesichtsaccessoires, Gesichtsbemalung "um das bevorstehende WM-Fandom zu feiern" und viele weitere Kosmetika, die meisten basieren auf vielen lizenzierten Partnern, da EA plant, im Laufe der Saison immer wieder neue Inhalte hinzuzufügen.

Die andere spezifische Sache, die uns an den neuen Funktionen von Volta gefallen hat, kommt über HyperMotion2, da Sie versuchen können, Messis letzten Scherentritt auszuführen, aber dann eine AR-gestützte Wiederholung erhalten, die Sie mit Ihren Freunden teilen. Übrigens, Drop In -Spiele sind jetzt 4 Minuten lang, auch basierend auf Feedback, und beinhalten Golden Goal, rotierende Trikots und Stadien, ausgewogene Spielbewertungen (fairer für diejenigen, die den Ball nicht ins Netz bringen) und mehr. Es wird interessant sein, all dies im neuen Volta-Stadion auszuprobieren, mit einem größeren Spielfeld und Netzen, die mehr Platz für Läufe oder schöne Pässe zu den Bounce-Wänden bieten.

Wirst du in FIFA 23 Volta Football und Pro Clubs spielen?