FIFA 23 auf dem besten Weg, der größte Titel der Franchise-Geschichte zu werden

FIFA 23 könnte der größte Titel in der Geschichte der Franchise sein, bestätigt EA. Laut den Verkaufszahlen des Unternehmens zieht das neueste Spiel der ikonischen Sport-Franchise einige große Zahlen an.

EA-CEO Andrew Wilson bestätigte, dass die FIFA-Franchise um 4% gewachsen ist und dass die Verkäufe in Nordamerika im Jahresvergleich um 50% gestiegen sind. In den ersten sieben Tagen der Verfügbarkeit zog FIFA 23 rekordverdächtige 10,3 Millionen Spieler an, verglichen mit 9,1 Millionen, die FIFA 22 beigetreten sind.

Wenn FIFA 23 der größte Titel der Reihe wäre, wäre es ein Höhepunkt für die Serie, da es das letzte Spiel vor Ablauf des Lizenzvertrags zwischen EA und FIFA ist.

EA wird weiterhin eine eigene Sportfußballserie erstellen, während die FIFA bald auch einen Rivalen schaffen wird. Wir müssen abwarten, zu welchem Spiel die Fans strömen.

Danke, VGC.