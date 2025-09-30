HQ

FIFA 22 war eine ziemlich positive Überraschung. Zugegeben, es gab nicht viele Verbesserungen in Bezug auf Spielmodi oder neue Features. Aber worum es wirklich geht, die Action auf dem Platz selbst, war wahrscheinlich das beste seit FIFA 16 - dem letzten Spiel der Serie vor dem unglücklichen Wechsel zur Frostbite-Spiel-Engine. Die Einführung der sogenannten HyperMotion-Technologie, die auf Motion Capture von professionellen Spielern in realen Trainingssituationen basiert, führte zu realistischeren Animationen und hob das Gameplay in mehreren Aspekten an. In FIFA 23 wurde die Technologie auf HyperMotion 2.0 aktualisiert und soll zu 6.000 einzigartigen Animationen gegenüber 4.000 im Vorjahr führen. Aber wurde das eigentliche Gameplay so stark erhöht, wie es die Zahlen vermuten lassen?

Die kurze Antwort ist nein, nicht im Geringsten. Aber das soll nicht heißen, dass es keine Verbesserungen gibt. FIFA 23 wird wieder einmal wunderschön präsentiert mit flüssigen Grafiken und realistischen Soundeffekten. Vor dem Anpfiff werden wir nun mit einer kurzen Zwischensequenz von glücklichen Fans verwöhnt, die auf dem Weg zum Stadion durch die Straßen schlendern, und obwohl es weniger Bier und eine weniger feindselige Atmosphäre als im wirklichen Leben gibt, gibt es dem Spieltagserlebnis noch ein kleines Extra. Auf dem Platz selbst sind Animationen immer noch sehr beeindruckend. Verteidiger versuchen verzweifelt, den Ball abzufangen, und offensive Spieler haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Kontrolle über den Ball zu erlangen, sei es mit dem Kopf oder der Kontrolle des Balles mit dem Knie. Selbst Kollisionen zwischen Spielern werden ziemlich realistisch gehandhabt, und identische Animationen, die gleichzeitig von zwei oder mehr Spielern ausgeführt werden, gehören meist der Vergangenheit an.

Aber, wie Fußballfan weiß, ist nicht die Qualität der einzelnen Spieler, sondern die Art und Weise, wie sich die Mannschaft als Einheit bewegt, die das Spiel bestimmt. Und in dieser Hinsicht verbessert sich FIFA 23 nicht wirklich. Mein Hauptkritikpunkt an FIFA 22 war, dass die hinteren vier (oder fünf, wenn man einen italienischen Trainer hat) oft so tief positioniert waren, dass sie auch hinter dem Tor standen. Dies wurde jetzt "behoben", und die Defensive Line fällt bei der Verteidigung einer Führung nicht ganz so tief. Sind sie jetzt vielleicht eine Grube zu hoch auf dem Platz? Wahrscheinlich, aber aggressives Pressing und widerstandsfähigere Verteidiger, stellt immer noch eine anständige Herausforderung auf Weltklasse- oder Legendärem Schwierigkeitsgrad dar. Es scheint auch, dass die Verteidiger besser darin geworden sind, Abseitsstellungen zu ziehen. Oder vielleicht sind die Stürmer schlechter darin geworden, ihre Läufe zu timen - bei FIFA sind es immer ein paar Schritte vorwärts und ein paar Schritte zurück.

In vielerlei Hinsicht ist das das Hauptproblem. Das Gameplay in FIFA 23 wurde angepasst, aber nicht wirklich verbessert. Nehmen wir die Versatzstücke, die noch einmal überarbeitet wurden. Anstatt nun eine Markierung zu platzieren, wo Sie im Tor (Elfmeter und Freistöße) oder auf dem Spielfeld (Ecken) treffen möchten, zeigen Sie jetzt nur noch in die allgemeine Richtung. Kurve, Höhe und die entscheidende Präzision werden dann hinzugefügt, indem Sie auswählen, wo Sie den Ball treffen werden. Es fühlt sich realistischer an, aber nur ein wenig, da es immer noch zu einfach ist, perfekte Set-Pieces zu treffen, und der visuelle Indikator lässt es sich so anfühlen, als würden Sie PGA Tour 2K21 spielen.

Die letzte nennenswerte Gameplay-Verbesserung ist der neue Power Shot. Wenn Sie zuvor LB / L1 + RB / R1 gedrückt haben, als Sie einen Schuss machten, machte Ihr Spieler eine harte, niedrige Show, die kaum aus dem Gras gehoben wurde. Jetzt entfesselt die Tastenkombination einen dieser unglaublichen Schüsse, die, wenn sie genau richtig getroffen werden, die Kommentatoren in rhetorischen Overdrive versetzen werden (leider nur im wirklichen Leben - Derek Rae und Stewart Robson sind immer noch "langweilig wie Spülwasser", wie ein viel besserer FIFA-Kommentator es gesagt hätte). Anfangs befürchtete ich, dass dies ein unaufhaltsamer Super-Move sein würde, aber zum Glück ist das nicht der Fall. Ein Powershot benötigt sowohl viel Platz als auch Platz, um abzuheben, und in den meisten Situationen ist es besser, einen normalen Schuss auszuführen. Wenn nur die Kamera nicht heranzoomen würde und die Zeit verlangsamt würde, wenn Sie versuchen, es durchzuziehen, weil es ziemlich lächerlich aussieht.

Insgesamt ist das Gameplay ziemlich identisch mit FIFA 22. HyperMotion 2.0 ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den Versionen der letzten Generation, die bei der alten Spiel-Engine geblieben sind, aber alle Teams spielen immer noch wie Manchester City und Liverpool in einem - schnelle Pässe, intensives Pressing und eine völlige Weigerung, jemals eine Flanke zu machen. Der Ball klebt an den Füßen der Spieler und Pässe fühlen sich an wie eine lasergesteuerte Rakete. Manchmal ist es ziemlich spektakulär, aber es wird schnell repetitiv, egal ob Sie online oder gegen die KI spielen.

Dass das Gameplay etwas im Schlamm steckt, könnte vielleicht toleriert werden, wenn ihre sehr sinnvollen Ergänzungen außerhalb des Spielfeldes sind. Leider ist das nicht wirklich der Fall. Eine wichtige Ergänzung ist die Möglichkeit, mit weiblichen Vereinen in der englischen Women's Super League oder der französischen Division 1 zu spielen. Das Timing dieser Ergänzung könnte nicht besser sein, nachdem eine große Europameisterschaft in Großbritannien wirklich gezeigt hat, wie weit der Frauenfußball in den letzten Jahren fortgeschritten ist. Aber wirklich, EA Sports verdient kein Lob, nachdem es Frauen-Nationalmannschaften in FIFA 16 eingeführt hat und erst jetzt, sieben Jahre später, einige etwas aussagekräftige Inhalte hinzugefügt hat.

Neben Freundschaftsspielen, Training und Turnieren ist Karriere der letzte Modus, der noch für diejenigen steht, die es vorziehen, offline zu spielen. Ein neues Menü macht das Spiel für Veteranen weniger intuitiv und ist wahrscheinlich immer noch zu klobig für neue Spieler, während die prominenteste Ergänzung nicht wirklich wie beabsichtigt funktioniert. Ich spreche von der Möglichkeit, ein Spiel zu simulieren, indem man automatisch alle langweiligen Teile überspringt und nur die Highlights wie gefährliche Versatzstücke oder Gegenangriffe spielt. Aber während es in neueren FIFA-Spielen nicht so schwer ist, Tore zu schießen, erfordert es immer noch ein paar Versuche und mit nur einer Handvoll Chancen für jedes Team während einer Simulation fühlte sich ein 1: 1-Unentschieden wie eine normale Torshow an.

In vielerlei Hinsicht veranschaulichen die verschiedenen Arten der Simulation, was mit dem Karrieremodus nicht stimmt. Sie können jetzt direkt zum Ergebnis springen, kleine Punkte sehen, die darum kämpfen (wie in Football Manager) oder die Highlights selbst spielen. Drei verschiedene Optionen, zwei von ihnen neu eingeführt, eine alle ziemlich unbefriedigend. Die einfache Textsimulation, die zu realistischen Ergebnissen führte und gleichzeitig ziemlich aufregend war, wurde zuletzt in FIFA 19 gesehen und seitdem ist der Karrieremodus nur noch klobig geworden, gefüllt mit unnötigen Ergänzungen wie dem überarbeiteten Trainingsmodus (aus FIFA 21) und den vielen, vielen peinlichen Zwischensequenzen und Interviews nach dem Spiel. In diesem Jahr ist es noch schlimmer. Als ich zum Beispiel bei Arsenal spielte, verkaufte ich Gabriel Jesus und bekam zwei separate, aber identische Zwischensequenzen, in denen er den Verein verließ und vom Manager zur Tür eskortiert wurde. Der zweite war ein Bug (einer von vielen im Karrieremodus), aber der erste war auch völlig unnötig, ganz zu schweigen von völlig unrealistisch.

Für das Online-Spiel ist die prominenteste Ergänzung das vollständige Crossplay zwischen Xbox Series X, PS5 und PC. Außerdem sprechen wir wieder von geringfügigen Anpassungen anstelle von sinnvollen Ergänzungen. Volta wurde in Pro Clubs integriert, so dass Ihr Fortschritt in letzterem verwendet werden kann, um Neuheitenbrillen, Tattoos und seltsam gefärbte Jacken für Ihren virtuellen Straßenfußballspieler zu kaufen. Ein paar neue Power-Ups machen den Arcade-ähnlichen Modus etwas aufregender, aber zum größten Teil ist Volta immer noch nur reguläres FIFA, ein kleineres Spielfeld, auf dem die Spieler ihr Bestes geben, um einfache Pässe zu machen, scheint offen komplex zu sein. Ein lustiges Mario Party-ähnliches Minispiel, in dem Sie mit anderen Spielern kämpfen, um Hindernisse zu treffen oder mit dem Ball zu jonglieren, zeigt, dass es in Volta noch Potenzial gibt, aber die Grundlagen könnten wirklich etwas mehr Feinschliff vertragen.

Ultimate Team ist immer noch der Ort, an dem die meisten Stunden und vor allem das meiste Geld ausgegeben werden. Dennoch hat EA nicht alles getan, um seinen lukrativen Modus dieses Mal zu ändern. Die auffälligste Änderung ist ein neues Chemiesystem, das ein bisschen mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Traumzeit bietet. Neben dem Kampf um virtuelle Belohnungen in Division Rivals und Squad Battles könnt ihr euch jetzt auch an Goldenen Momenten versuchen. Hier haben Sie die Aufgabe, Ziele auf der Grundlage realer Spiele zu erreichen - die erste der rotierenden Spiellisten handelt von der Trainerkarriere von Jürgen Klopp und dem plötzlichen Durchbruch von PSG-Star Kyllian Mbappé. Die Idee ist solide genug, aber die Ausführung fehlt, da Ihre Ziele (wie das Überqueren oder Herstellen eines bestimmten Dibbles) oft keinen Bezug zum tatsächlichen Moment haben, den Sie nachbilden sollen. Und natürlich spielst du mit deinem ultimativen Team, nicht mit den eigentlichen Mannschaften von Mainz 05 während Kloops erfolgreicher Regentschaft.

Nachdem die FIFA-Serie während der letzten Konsolengeneration etwas stagniert hatte, schien sie mit der Umstellung auf neuere Hardware wieder auf Kurs zu sein. FIFA 21 bot viele Verbesserungen außerhalb des Spielfeldes und FIFA 22 machte viele entscheidende Verbesserungen am eigentlichen Gameplay. Im Vergleich dazu fällt FIFA 23 bei beiden Parametern flach. Es ist nicht schlecht, und es gibt sicherlich viele Ergänzungen, wenn Sie durch die Website des Spiels scrollen. Aber das war's auch schon. Die Ergänzungen fühlen sich an, als wären sie mit Aufzählungspunkten im Hinterkopf entworfen, nicht so, als ob sie das Spiel auf sinnvolle Weise verändern sollen. Da der Lizenzvertrag mit der FIFA nach der Veröffentlichung dieses Spiels ausläuft, wird die nächste FIFA als EA Sports FC bekannt sein. Hoffentlich bedeutet dies, dass EA seine Ressourcen für einen beeindruckenden Relaunch gespart hat, aber ob das der Fall ist oder nicht, FIFA 23 war nicht ganz der Abschied, den die Lizenz verdient hätte.