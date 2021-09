FIFA 22 zeigt Inhalte ausgewählter FUT-Packs vor dem Kauf an

HQ

Im Juni hat EA eine neue Funktion in FIFA 21 ausprobiert, die es Spielern ermöglicht, sich den Inhalt bestimmter FUT-Packs anzeigen zu lassen, bevor sie die Lootbox kaufen. Das Feature war nur während eines Event-Zeitraums verfügbar, doch laut dem Entwicklerstudio sei die kurzfristige Änderung gut aufgenommen worden. In FIFA 22 soll diese Möglichkeit zurückkehren.

Dieses System weist viele Feinheiten auf, da ihr generell nur in Pakete hineinschauen könnt, in die euch EA auch hineinschauen lässt. Es gibt eine Version von Lootboxen, die keine Inhaltsvorschau zulässt, und die jederzeit gekauft werden kann, während die andere Ausgabe eine Inhaltsvorschau ermöglicht, die euch nur einmal in 24 Stunden zur Verfügung steht. Unabhängig davon, ob ihr diese Karten kauft oder nicht, müsst ihr also einen ganzen Tag warten, bis ihr in ein neues Paket mit Vorschauoption hineinblicken dürft.

In diesem Format wird FIFA 22 am 1. Oktober veröffentlicht. Laut dem Entwickler wird es im Laufe der kommenden Monate weitere Pakettypen mit einer Vorschauoption geben, außerdem seien Änderungen denkbar. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr darüber mehr erfahren.