FIFA 22: Zehn Spieler tummeln sich in unserem arcadigen Volta-Match

Volta ist ein Spielmodus in FIFA 22, der euch Straßen- oder Hallenfußball spielen lässt. In diesem Jahr wurden neue Animationen und Spielmechaniken eingeführt, die den Arcade-Bereich noch weiter vom traditionellen FIFA-Gameplay wegrücken. Unten seht ihr ein Fünf-gegen-Fünf-Match, in dem wir nur unseren eigenen Avatar kontrollieren konnten. Achtet auf die neuen Spezialfähigkeiten, mit denen ihr Stürmern leichter den Ball abnehmt, härter schießt und einige Sekunden lang schneller laufen könnt. FIFA 22 erscheint am 1. Oktober auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC.