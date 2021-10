FIFA 22 zählt eine Woche nach dem Anpfiff über 9 Millionen Spieler

HQ

Seit einer Woche ist FIFA 22 erhältlich, obwohl viele Menschen schon etwas eher spielen konnten. Der Publisher zieht heute eine erste Bilanz und meldet, dass auch dieses Fußballspiel wieder sehr gut von den Fans auf der ganzen Welt aufgenommen worden sei. Zählt man all die Menschen, die FIFA 22 im Rahmen verschiedener Online-Mitgliedschaften zumindest angespielt haben, zusammen, kann man ca. 122 Fußballstadien in der Größe des Berliner Olympiastadions füllen.

In einem Rundschreiben verrät EA Sports, dass 9,1 Millionen Spieler die neueste Iteration der FIFA-Serie seit der Veröffentlichung gespielt hätten. Wie gesagt, diese Zahl lässt sich nicht mit realen Verkaufszahlen in Verbindung bringen, doch der Andrang ist offensichtlich vorhanden. All diese Spieler hätten in der vergangenen Woche bereits insgesamt mehr als 460 Millionen Fußball-Matches gespielt und über 7,5 Millionen Teams im Online-Modus FUT erstellt, so EA.

Auch in Zukunft möchte sich das Entwicklerstudio in erster Linie auf die Lizenzierung von realen Vereinen und Spielern konzentrieren, da die Authentizität der Fußballsimulation für die zahlenden Kunden am bedeutsamsten sei, heißt es in der Pressemitteilung. Übrigens überlegt EA gerade, wie sie FIFA 23 offiziell nennen sollen. Sie suchen nach einem neuen Namen für die Serie, die sie uns im nächsten Jahr vorstellen wollen. Habt ihr vielleicht eine schlaue Idee?