FIFA 22: Gameplay-Trailer zeigt euch die großen Neuerungen mit der Lupe

Wir haben in den letzten vier Wochen nicht gerade wenige Informationen zu FIFA 22 erhalten, daher ist es verständlich, wenn einige von euch nichts alles mitbekommen haben. Für diese Leute gibt es nun einen praktischen Trailer, der bekannte Infos noch einmal wiederholt und hervorhebt. Darin werden unter anderem die flüssigeren und realistischeren Spielerbewegungen, sowie die authentischeren Animationen in Duellen gezeigt, die FIFA 22 dank der neuen Hypermotion-Technologie erhalten wird. Das alles wird mit einem überarbeiteten Torwartsystem, ausgeklügelterer Ballphysik und vielen kosmetischen Anpassungsoptionen für euer eigenes Stadion abgerundet.

Unser FIFA-Redakteur Ricardo hat das alles bereits gespielt und seine Eindrücke an dieser Stelle festgehalten. Bedenkt bei all der Vorfreude aber bitte, dass ihr sämtliche Hypermotion-Neuerungen verpasst, wenn ihr nicht auf einer Playstation 5 oder auf einer Xbox Series spielt. Und wer gar zur Nintendo-Switch-Version greift, spielt ein drei Jahre altes Game, das mit der aktuellen Version nun wirklich rein gar nichts mehr zu tun hat. Es wird also Zeit, dass uns FIFA die PS4- und Xbox-One-Spiele zeigt.