FIFA 21-Patch erlaubt Limitierung finanzieller Ausgaben und Überwachung der Spielzeit

Falls ihr die Gaming News in den vergangenen Monaten verfolgt habt, dann wisst ihr, dass EA jede menge negative Aufmerksamkeit bekommen hat aufgrund der vielen Lootboxen in ihren Spielen. Um den negativen Stimmen ein wenig entgegenzuwirken, bekam FIFA 21 nun einen neuen Patch. Dieser ermöglicht es uns, zu limitieren wie viel wir in dem Spiel höchstens ausgeben möchten.

Eurogamer berichtete, dass Spieler mithilfe des Patches die Ausgaben beim Kauf der FIFA Punkte, die Anzahl der Matches die sie spielen, sowie die Anzahl der zu öffnenden FUT Packs limitieren können. Die Auswahl der Tools kann einfach über das Hauptmenü erreicht werden. Besonders für Eltern, die die finanziellen Ausgaben sowie die allgemeine Spielzeit ihres Kindes im Blick halten möchten, kommen diese Tools gelegen. Dabei wird uns jedoch nicht angezeigt wie viel Echtgeld wir ausgegeben haben, da die FIFA Punkte über den Store der Konsole gekauft werden, nicht direkt im Spiel.

Wir denken das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung von EA, wenn auch vielleicht etwas spät. Was haltet ihr von dieser Aktion?