FIFA 21 wird vor dem Sprung zur nächsten Generation noch anstrengender

Die Ungeduld der Spieler wächst immer weiter, denn alle warten darauf zu sehen, wie FIFA 21 auf Playstation 5 und Xbox Series aussehen wird. EA Sports verrät es uns nicht, doch sie fügen dem Spiel ein neues Update hinzu, in dem das Ballverhalten überarbeitet und die Erschöpfung der Spieler erhöht wird.

Wird ein Verteidiger vom direkt Ball getroffen, prallt dieser nun in Abhängigkeit der Schussstärke ab und kommt nicht mehr in unmittelbarer Nähe des Verteidigers zum Stehen. Wer im Anschluss die Kontrolle über den Ball erlangt, soll folglich etwas mehr dem Zufall überlassen sein, wie ihr in diesem Video sehen könnt. Das neue Update sorgt außerdem dafür, dass die Sportler länger unter hoher Belastung leiden und konstanten Druck nicht mehr so leicht aufrechterhalten können. Spieler werden deshalb bemerken, dass sich Erschöpfung schneller einstellt und länger anhält.

Eigenen Aussagen zufolge wurden all diese Maßnahmen durchgeführt, nachdem EA Sports das Feedback der Spieler und die internen Metriken der Matches ausgelesen hat. Hoffentlich werden die Änderungen zu einem besseren Fußballerlebnis führen, das auch in den noch sehr nebulösen Versionen der neuen Generation von FIFA 21 für PS5 und Xbox Series berücksichtigt wird.