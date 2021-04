You're watching Werben

Ab dem 6. Mai wird FIFA 21 in die Online-Bibliothek "The Play List" von Electronic Arts' kostenpflichtigem Gaming-Abo "EA Play" aufgenommen. Zahlende Kunden können über Playstation 4/5, PC und Xbox One/Series auf das neueste Fußballspiel des Publishers und weitere Vorteile des Online-Angebots zugreifen (in Microsofts eigenem Abonnement "Xbox Game Pass" ist die EA-Play-Mitgliedschaft ebenfalls enthalten). Ein einziger Monat EA Play kostet euch 4 Euro.

You're watching Werben

Quelle: EA.