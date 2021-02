FIFA 21 kickt ab 17. März mit Stadia-Streamern

You're watching Werben

EA teilte gestern mit, dass FIFA 21 am 17. März auf Googles Streaming-Dienst Stadia einlaufen wird und somit das Debüt der Marke im Datenzentrum markiert. Was wir der Pressemitteilung nicht entnehmen konnten war eine Antwort auf die Frage, ob es sich dabei um die PC-Version von FIFA 21 handelt (die dem technischen Stand der PS4-/Xbox-One-Fassungen entspricht) oder ob die Spieler die moderneren Versionen bekommen, die auf PS5 und Xbox Series verfügbar sind.

Der Publisher nutzte die Gelegenheit außerdem dazu, um die Verlängerung der UEFA-Lizenzen zu bestätigen. "Die Weltspitze des Vereinsfußballs" soll in den kommenden Jahren weiterhin über den grünen Rasen von EA Sports flitzen und nicht zum Konkurrenten Konami schielen. Insgesamt werden aktuell sechs neue FIFA-Produkte für mobile Geräte hergestellt, "von der authentischen Simulation bis hin zu einzigartigen Arcade-Formaten, die neue Spielmöglichkeiten für alle bieten", so EA. Konkrete Details zu all diesen Projekten werden später bekanntgegeben.