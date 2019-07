FIFA 20: Neuer Trailer stellt wichtigsten Gameplay-Funktionen vor

In dieser Woche musste FIFA 20 einen kleinen Tiefschlag einstecken, da Konami EA Sports die Exklusivrechte für die italienische Profimannschaft Juventus Turin streitig machen konnte. Wir sollten dabei aber nicht vergessen, dass FIFA 20 neue Funktionen auf das Feld bringt, über die uns der Entwickler heute in einem neuen Video unterrichtete. Drei überarbeitete Gameplay-Sektionen könnt ihr euch schon jetzt ansehen. Ein besonderes Highlight im Video ist die "Komposition des Abschusses", sowie die Ballphysik, die hoffentlich zu dynamischen Zweikämpfen führt. FIFA 20 erscheint am 27. September.

