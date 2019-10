FIFA 20 feiert 10 Millionen Spieler mit einem Geschenk an ihre Fans

Es gibt nicht allzu viele Spiele, die sich millionenfach verkaufen, aber Electronic Arts gelingt es mit ihren FIFA-Ablegern jedes Mal aufs Neue - und das schon nach kurzer Zeit. In diesem Jahr haben sie diese magische Grenze ziemlich schnell überschritten. Seit dem offiziellen Release des Spiels am 27. September sind laut dem Entwickler mehr als 10 Millionen Exemplare von FIFA 20 über die Ladentheke gewandert. Für das große Interesse will sich das Team bedanken, deshalb haben sie Geschenken für alle Fans freigeschaltet. Jeder, der sich vor dem 17. Oktober mit den Online-Servern von FIFA 20 verbindet, wird mit 8000 Volta-Münzen belohnt.

Das Unternehmen hat zudem eine erste Bilanz gezogen und uns ein paar statistische Einblicke in die Aktivitäten der FIFA-Spieler gegeben. Inzwischen wurden über 450 Millionen Matches gespielt und mehr als 1,2 Milliarden Tore erzielt, veranschaulicht der Entwickler. FIFA Ultimate Team soll nach wie vor einer der beliebtesten Aspekte des Spiels sein - über 272 Millionen FUT-Spiele und 138 Millionen Duelle in Divisions Rivals wurden demnach in FIFA 20 ausgetragen. Witzigerweise ist Volta Football mit über 5 Millionen erstellten Avataren der zweitbeliebteste Modus. Am liebsten spielt ihr Straßenfußball in Berlin, danach kommen Rom, Lagos, London und Kapstadt.