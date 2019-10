Fiese Kürbisse im Halloween-Event von Gears 5

Gears 5 war ein Hit, als es letzten Monat landete und uns mit einem Knall wieder in die Gears-of-War-Reihe zurückholen konnte. Jetzt hat The Coalition die sozialen Medien heimgesucht, um ein Halloween-Ereignis für ihr Spiel zu enthüllen und Kürbisse in die Schlacht ziehen zu lassen. Pumpkin Ball heißt der Spielmodus, der ab sofort bis zum 5. November läuft und einen Frankenstein-Skin freischaltet, sobald ihr euer 13. Match abgeschlossen habt. Was ist das Spiel eurer Wahl zu Halloween?

