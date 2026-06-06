Fields of Mistria veröffentlicht seine vollständige Version am 5. August

Heute auf Wholesome Direct bekamen wir einen weiteren Blick auf den fröhlichen Farm-Simulator Fields of Mistria, der seit Sommer 2024 im Early Access ist und seinen Kunststil nach und nach weiterentwickelt hat, während immer mehr Inhalte hinzugefügt werden. Nun scheint es endlich, als fühle sich NPC Studio sicher genug, um das Spiel als abgeschlossen zu erklären.

Im heutigen Stream haben sie versprochen, dass Version 1.0 von Fields of Mistria am 5. August 2026 auf Steam erscheinen wird, genau zwei Jahre nach dem Early-Access-Start, und dass sie ebenfalls vom Steam Deck verifiziert und optimiert wird, wobei sie übrigens einer der beliebtesten Titel ist. In der vollständigen Veröffentlichung von Fields of Mistria werden wir endlich Zugang zu Heirat, Kindern, neuen NPC-Charakteren auf dem Samstagsmarkt und sogar ein neues Reittier in Form eines riesigen Huhns haben! Version 1.0 bringt außerdem den Abschluss der Town Repair-Handlung sowie neue Quests und Features.

Werfen Sie einen Blick auf die neuen Screenshots aus Fields of Mistria 1.0, die am 5. August erscheinen.

Fields of Mistria 1.0 Bildgalerie