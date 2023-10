Field-of-View-Schieberegler zu Starfield hinzugefügt

HQ

Wenn Sie heute Starfield gespielt haben, wurden Sie wahrscheinlich gebeten, Ihr Spiel zu aktualisieren. Bethesda hat die ziemlich kurze Patch-Liste veröffentlicht, die etwas enthält, wonach viele Leute gefragt haben, nämlich einen Schieberegler für das Sichtfeld in den Einstellungen. Dies funktioniert sowohl in der Ego- als auch in der Third-Person-Perspektive und sowohl für Konsolen als auch für PC.

Ansonsten hat die Mission Echoes of the Past: Addressed einen Bugfix bekommen und dann gibt es noch die "zusätzlichen Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen". Ist euch etwas Besonderes aufgefallen, das mit Update 1.7.36 verbessert wurde?