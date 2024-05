Field of Glory: Kingdoms wird am 4. Juni veröffentlicht

Slitherine Software und AGEOD haben angekündigt, dass ihr kommender Grand-Strategy-Titel Field of Glory: Kingdoms am 4. Juni erscheinen wird.

Das Spiel spielt im Jahr 1054, kurz nach dem Großen Schisma, und umfasst mehr als zwei Jahrhunderte epischer europäischer, afrikanischer und nahöstlicher Geschichte. Laut der Steam-Seite des Spiels bietet es 375 Fraktionen, 325 Einheiten, 600 Gebäude und 90 kulturelle Merkmale.

In der Steam-Beschreibung des Spiels heißt es: "Politik, Religion, Krieg. Sie sind nichts ohne ein Vermächtnis, das den Test der Zeit bestehen kann. Führe eine beliebige Nation an und verwandle sie in ein mächtiges Königreich in einem der fesselndsten Grand-Strategy-Spiele, die je entwickelt wurden."