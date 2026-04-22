FIBA wählt Frankreich und Japan als Gastgeber:innen der Basketball-Weltmeisterschaft 2030, 2031

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Die FIBA hat die Gastgeberländer für die nächsten beiden Ausgaben der Basketball-Weltmeisterschaft für Männer und Frauen bekannt gegeben, nach denen 2026 (die nächste Frauen-Weltmeisterschaft in Berlin) und 2027 (die Männer-Weltmeisterschaft in Katar, die sich bereits in der Qualifikation befindet). Die FIBA Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft 2030 wird in Japan stattfinden, und die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2031 wird in Frankreich stattfinden.

Die nächste Frauenausgabe der Basketball-Weltmeisterschaft nach Berlin 2026 (4.–13. September) findet in Tokio vom 26. November bis 8. Dezember 2030 statt. Der nächste Herrenpokal nach dem 2027 in Katar findet in drei französischen Städten statt: Lille, Lyon und Paris zwischen dem 29. August und 14. September 2031, mit dem Finale in Paris.

Entscheidend für die Entscheidung war, dass beide Städte kürzlich die Olympischen Spiele ausgerichtet haben, Tokio 2021 und Paris 2024. Das japanische Frauenteam gewann die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, und das französische Männerteam gewann Silber bei den Spielen 2024 in Paris.

"Japan und Frankreich sind zwei basketballbegeisterte Nationen, zwei Reiseziele, die bei unseren Fans, Spielern und Partnern äußerst beliebt sind. Was uns jedoch für 2030 und 2031 noch mehr begeistert, ist diese wirklich seltene Qualität, die Japan und Frankreich besitzen, nämlich ihre lokale, einzigartige Note von Exzellenz und Flair hinzuzufügen, um die Veranstaltungen mit der Zeit wirklich unvergesslich zu machen", sagte FIBA.