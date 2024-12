FIBA-Generalsekretär stimmt mit Fans überein: VAR verlangsamt die Spiele zu stark

HQ

FIBA-Generalsekretär Andreas Zagklis gab am vergangenen Montag die übliche Presse-Videokonferenz, in der mehrere Themen behandelt wurden, darunter eine mögliche Expansion der NBA in Europa mit der Schaffung einer neuen europäischen Liga, etwas, das er mit den laufenden Gesprächen mit der NBA auf dem "Radar" hatte.

Eine neue Liga parallel zur Euroleague könnte interessiert sein, aber Zagklis hat andere Dinge zu befürchten, einschließlich einer wahrgenommenen Verschlechterung des Spiels aufgrund des Video-Assistenz-Schiedsrichters -VAR-, der die Spiele verlangsamt und länger macht. Vielleicht zu lange, manchmal über zwei Stunden, als dass die Leute das Interesse aufrechterhalten könnten.

"Ich bin der Meinung, dass sich das Spiel sehr verlangsamt hat. Wenn wir nicht am Abgrund stehen, sind wir sehr nah dran", sagte er und sprach über die Möglichkeit, dass die FIBA die aktuellen Richtlinien in Bezug auf den VAR ändert, die den Managern die Möglichkeit geben, ein- und in einigen Ländern zweimal die Überarbeitung eines Spielzugs zu verlangen.

"Ich denke, wir werden die Regel nicht viel weiter ausdehnen, aber es ist die technische Kommission, die entscheiden wird", sagte er. "Es muss eine Balance geben zwischen Fairplay, das nie zu 100% garantiert werden kann, und einem guten Produkt für unsere Fans, auf die wir großen Wert legen", berichtet EFE.

Diese Regel trat am 1. Oktober 2022 in Kraft und hat sich unter Basketballfans einen schlechten Ruf erworben, ähnlich und sogar noch schlimmer als beim Fußball, da Basketball ein sehr schnelllebiger Sport ist.