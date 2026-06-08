FIBA bestätigt erneut das Datum Oktober 2027 für NBA Europe

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NBA und FIBA arbeiten laut FIBA-Generalsekretär Andreas Zagklis, gefragt von EFE in einer Diskussionsrunde während der NBA-Finals, weiterhin daran, die NBA Europe im Oktober 2027 zu starten. "Der Mechanismus ist klar; wir arbeiten auf Oktober 2027 hin", sagte Zagklis und erklärte, dass der Wettbewerb die Qualifikation über die Basketball Champions League ermöglichen wird (mit drei Teams, die sich auf diese Weise qualifizieren) und "ein oder mehrere Qualifikationsturiere unter den bestplatzierten Teams der nationalen Ligen", basierend auf einer Rangliste der nationalen Ligen basierend auf ihrer Teilnahme in Europa.

"Wir wollen, dass Top-Vereine sowohl im Sport als auch im Geschäft großartig sind, und wir achten auch auf den sportlichen Aspekt und die Vision anderer Vereine in Europa. Der Weg zur Elite muss sichtbar, erreichbar und nachhaltig sein", sagte Zagklis.

Der Generalsekretär der FIBA sprach auch über Pau Gasols mögliche zukünftige Rolle im NBA Europe-Projekt, der "einer der geschäftigsten pensionierten Spieler" ist: Es wurde berichtet, dass er eine "wichtige Rolle" im Projekt spielen würde, später aber zum Präsidenten der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt wurde. "Es ist etwas, das von ihm abhängt. Er ist nah dran, wir werden zum richtigen Zeitpunkt sehen, ob und wie er mitmacht."

Wird NBA Europe wirklich für Oktober 2027 bereit sein?

Trotz der Absichten der NBA behaupten einige aktuelle Berichte, dass die Liga wahrscheinlich in etwas mehr als einem Jahr fertig sein wird, da noch viel Arbeit vor sich liegt: neue Teams von Grund auf in Städten wie London, Paris oder Manchester mit wenig Basketballtradition zu gründen und einige der großen Teams Europas wie Barcelona zu überzeugen, Fenerbahçe, Panathinaikos, Olympiakos oder Bayern München, die an der EuroLeague teilnehmen, einem privaten Wettbewerb, der unabhängig von der FIBA ist. Von den EuroLeague-Teams scheint nur Real Madrid das NBA-Projekt zu bevorzugen...