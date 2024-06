Fiat startet mit einem großen Panda in vier Jahre Neuwagen

HQ

Fiat hat viele neue Autos in Arbeit. Der Automobilhersteller plant, von 2024 bis 2027 jedes Jahr ein neues Fahrzeug auf den Markt zu bringen, was bedeutet, dass wir uns auf vier Jahre neuer Fiats freuen können. Jetzt, wo wir schon weit im Jahr 2024 sind, ist es auch an der Zeit, zu erfahren, wie das neue Auto für dieses Jahr aussehen wird.

Dieses kommende Auto, das als Grande Panda bekannt sein wird, ist 3,99 Meter lang und so konzipiert, dass es kompakt ist und dennoch genügend Platz für fünf Personen bietet. Es wird auch Daytime Running Lights geben, die auch als Blinker fungieren, sowie Scheinwerfer, die im Pixelformat geformt sind und einzeln aufleuchten können, um dem Auto ein ziemlich auffälliges Aussehen zu verleihen.

Der Grande Panda wird sowohl in einer rein elektrischen als auch in einer Hybridvariante auf den Markt kommen und sein Debüt zunächst in Europa, dem Nahen Osten und Afrika geben. Ein festes Veröffentlichungsdatum und der Preis des Autos müssen jedoch noch kommuniziert werden.

Fiat

