Fiat erweitert das Sortiment mit Panda Big Brother

HQ

Der Fiat Panda ist gelinde gesagt ikonisch, aber nun wird er von einem großen Bruder überstrahlt, einer neuen Ergänzung der Fiat-Reihe genannt... nun ja, "Grizzly".

Es handelt sich um einen größeren und praktischeren SUV, der Teil der breiteren Offensive von Besitzer Stellantis in ausgewählten europäischen Märkten ist. Grizzly wird in zwei unterschiedlichen Karosserievarianten angeboten: einem traditionellen SUV und einer schlankeren, coupé-inspirierten Fastback-Variante. Beide Modelle sollen später in diesem Jahr in Europa, dem Nahen Osten und Afrika auf den Markt kommen.

Trotz des größeren Platzes teilt sich der Grizzly die Smart Car-Plattform von Stellantis mit dem Grande Panda, dem Citroën C3 Aircross und dem Opel Frontera. Fiat sagt, dass Käufer zwischen Benzin-, Hybrid- und vollelektrischen Antriebssträngen wählen können, was die bereits vom kleineren Grande Panda verwendete Strategie widerspiegelt.

Der Preis ist noch nicht offiziell bestätigt, aber Berichte deuten darauf hin, dass der Grizzly bei etwa 29.000 € starten könnte und damit zu den günstigeren Familien-SUVs in diesem Segment zählt.