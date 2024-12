FIA-Präsident: "Fahrer verdienen über 100 Millionen Dollar, frage ich dann, wo sie das Geld ausgeben?"

HQ

Mohammed Ben Sulayem, FIA-Präsident (Federation Internationale de l'Automobile ), hat auf die Beschwerden der Grand Prix Drivers' Association (GPDA) reagiert. Diese Organisation unter der Leitung von George Russell im Namen aller 20 Formel-1-Fahrer hat die FIA kürzlich gebeten, Vollzeit-Stewards einzustellen, um die Konsistenz bei den Strafen zu gewährleisten.

Aber Ben Sulayem hat geantwortet und gesagt, es sei ein "sehr nettes Gerede", beschwert sich aber, dass die Teams nicht dafür bezahlen wollen. "Die Fahrer bekommen über 100 Millionen Dollar. Soll ich fragen, wo sie es ausgeben? Nein, es liegt an ihnen. Es ist ihr Recht."

Er fügt hinzu, dass dies nicht wie beim Fußball sei, wo die Schiedsrichter bezahlt werden. Die FIA habe nicht das Geld, um Vollzeit-Stewards zu bezahlen, "sie wachsen nicht auf Bäumen", sagt er. Und argumentiert, dass, um Vollzeit-Stewards zu haben, es das Formel-1-Management (FOM) sein sollte, das für sie bezahlt... Das heißt, es sollten die Teams sein, die dafür bezahlen.

Ben Sulayem sagte dies bei der FIA-Zeremonie in Ruanda, bei der Max Verstappen nach seiner Vereidigung in einer Pressekonferenz zu einer "Arbeit von öffentlichem Interesse" verurteilt wurde.

Nachdem sich die GPDA über die absurden Strafen beschwert hatte, sagte die FIA vor zwei Wochen in einem Interview mit Motorsport, dass die Art und Weise, wie er die FIA führt,

"Es geht die Leute nichts an, sich in unsere einzumischen".