FIA kündigt Sim-Racing-E-Sport-Turnier für Mädchen und Frauen ab 16 Jahren an

Die FIA, der Dachverband des größten Teils des Motorsports auf der ganzen Welt, hat eine neue Initiative und ein neues Projekt angekündigt, das darauf abzielt, weibliche Fans zu ermutigen, sich stärker in der Welt des Esports und des Sim-Racing zu engagieren.

Dies geschieht in einem neuen Turnier namens Girls on Track Rising Star (Esports Edition), und es ist eine Idee, die in Zusammenarbeit mit Advanced SimRacing und iRacing durchgeführt wird und darauf abzielt, Frauen und Mädchen ab 16 Jahren zu ermutigen, an Sim-Racing-Events auf der ganzen Welt teilzunehmen.

Der Wettbewerb steht allen Frauen zur Verfügung, die älter als 16 Jahre sind, unabhängig davon, wo sie leben, und das Turnier wird mehrere Qualifikationsrunden umfassen, in denen letztendlich und schließlich die zehn besten Fahrer ermittelt werden, die dann die Möglichkeit erhalten, nach Macau zu reisen, um in einem mehrtägigen Live-Finale beim 2025 FIA Extraordinary General Assemblies Week anzutreten.

Die FIA teilt im X-Beitrag unten weitere Informationen darüber mit, wie Sie sich beteiligen können.