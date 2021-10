FF7: The First Soldier springt im November auf Handys ab

HQ

Wie Publisher Square Enix mitteilt, wird das Handyspiel Final Fantasy VII: The First Soldier im November erscheinen. Auf der Tokyo Game Show wurden frische Spielszenen aus dem Battle-Royale-Actionspiel gezeigt, das ein Thema aus der erweiterten Geschichte von Final Fantasy VII grob aufgreift und als Ausrede nutzt, um Supersoldaten gegeneinander in den Kampf zu schicken.

Zum Start werden fünf Klassen zur Verfügung stehen (Krieger, Zauberer, Mönch, Ranger und der Ninja) und die Spieler werden nicht nur am Handy-Display spielen müssen, da man auch am Telefon mit einem Controller spielen darf. Um die Spieler einzugewöhnen, stellt Square Enix Trainingseinheiten und Tutorials bereit.

Quelle: Gematsu.