FF VII: Rebirth führt Änderungen am Datierungssystem der Goldenen Untertasse ein

Das am meisten erwartete Spiel des nächsten Jahres, Final Fantasy VII: Rebirth, wird viele Änderungen am ursprünglichen Final Fantasy VII von 1997 enthalten, aber auch einige der bekanntesten und für Fans am besten in Erinnerung gebliebenen Szenen der Geschichte beibehalten, wie die Daten der Gold Saucer.

Falls du dich nicht an Disc 1 des Spiels erinnerst, während des Besuchs in dieser Stadt und abhängig von den Entscheidungen im Dialog mit den Abenteuergefährten konnten wir entscheiden, mit wem Cloud zu den verschiedenen Attraktionen im Spiel gehen würde. Und es sieht so aus, als würde sich das in Rebirth wiederholen, nur mit ein paar Änderungen.

Das neue Affinitätssystem variiert die Dialogoptionen, um die Szene um mehr Punkte zu provozieren, und fügt zu anderen Zeiten mehr spezielle Szenen hinzu. Vielleicht werden wir dieses Mal sehen, wie Tifa den Satz beendet, den sie vor all den Jahren nie beendet hat?

Mit welchem Gefährten wirst du in Final Fantasy VII: Rebirth die größte Affinität zeigen? Ihr könnt euch bis zum 29. Februar entscheiden, wenn das Spiel exklusiv für PlayStation 5 erscheint.