Feuerwerksexplosion tötet mindestens 8 Menschen im Osten Chinas

Mindestens acht Menschen starben und zwei weitere wurden verletzt, als am Sonntagnachmittag, dem Tag vor dem Mondneujahr, in der Nähe eines Geschäfts im Kreis Donghai, Ostchina, Feuerwerk explodierte. Die örtlichen Behörden gaben an, die Explosion sei ausgelöst worden, als jemand Feuerwerk in der Nähe des Ladens unsachgemäß zündete.

Die beiden Verletzten, die leichte Verbrennungen erlitten, wurden medizinisch behandelt, während die mutmaßlichen Täter festgenommen wurden und vom Ministerium für Notfallmanagement eine Untersuchung eingeleitet wurde, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.

Mondneujahr: Feuerwerk (Konzept) // Shutterstock

In einer Erklärung forderte das Ministerium eine strengere Aufsicht in allen Phasen der Feuerwerksproduktion, des Transports, des Verkaufs und der Nutzung und forderte die lokalen Behörden auf, "tiefgreifende Lehren" zu ziehen, um ähnliche Vorfälle zu verhindern. Feuerwerk wird traditionell am Mondneujahr eingesetzt, um sich vom alten Jahr zu verabschieden und böse Geister abzuwehren.

In den letzten Jahren gab es strengere Regulierungen von Feuerwerkskörpern aufgrund von Sicherheits- und Umweltverschmutzungsbedenken. Ähnliche Unfälle umfassen eine Explosion im Juni 2025 in einer Fabrik in Hunan, bei der 9 Menschen getötet und 26 verletzt wurden, sowie eine Explosion im Dezember 2024 in Kaifeng, Henan, bei der 3 Tote und 2 Verletzt wurden...