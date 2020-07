Feuerwerk und süße Träume im kommenden Update von Animal Crossing: New Horizons

Inselbewohner versammeln sich bald wieder in Animal Crossing: New Horizons, denn am 30. Juli wird das zweite, kostenlose Sommer-Update für die niedliche Simulation erscheinen. Wie gewohnt stecken einige neue Inhalte in dem Content-Patch, beispielsweise wird an jeden Sonntag im Monat ab 20 Uhr ein Feuerwerk gestartet. Ihr könnt sogar dafür sorgen, dass eure benutzerdefinierten Designs bei der Explosion angezeigt werden. Natürlich wird es einige lustige neue Gegenstände, wie leuchtende Stirnbänder, sogenannte "Party Poppers" und Wunderkerzen geben, mit denen ihr euch eine unvergessliche Zeit mit euren Freunden macht.

Abgesehen von der wöchentlichen Feuerwerksshow werden die Spieler im Traum die Inseln von zufälligen Bewohnern erkunden können, wenn sie sich schlafen legen. Dafür wird ein Konto mit aktivem Nintendo-Switch-Online-Abonnement vorausgesetzt, doch der Charakter Luna wird euch im Schlaf alles Weitere erklären. Ebenfalls sehr spannend ist die Option, eine Sicherheitskopie des eigenen Speicherstands in der Cloud von Nintendo abzulegen. Somit dürfte eurem Inselfortschritt nichts mehr im Wege stehen, selbst wenn eure Konsole abhandenkommt.