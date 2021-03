Feuer zerstört Datensätze von 25 europäischen Rust-Servern

You're watching Werben

Ein Feuer in einer französischen Server-Farm hat heute Morgen ein Datenzentrum in Strasbourg teilweise zerstört. Spieler der Survival-Simulation Rust werden möglicherweise nicht mehr auf ihre Online-Daten zugreifen können, da in der Anlage laut den Entwicklern Datensätze von 25 europäischen Rust-Servern gespeichert waren. Obwohl die Server inzwischen teilweise wieder ans Netz angeschlossen sind, seien die darauf gelagerten Spieldaten leider unwiderruflich verloren. Rockpapershotgun zufolge sei bei dem Feuer immerhin kein Personenschaden gemeldet worden.