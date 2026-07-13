Feuer in einem Nachtclub in Bangkok führt zu 27 Todesopfern und 63 Verletzten: Sicherheitsvorschriften in Thailand erneut in Frage gestellt

HQ

27 Menschen sind am Sonntagabend bei einem verheerenden Brand in einem Pub in Bangkok ums Leben gekommen; 63 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert und 22 befinden sich in kritischem Zustand, wobei Rauch die Haupttodesursache ist, so Bangkoks Gouverneur Chatchart Sittipunt in einer von EuroNews ausgewählten Stellungnahme.

Das Feuer brach um 23:00 Uhr Ortszeit aus; es wird angenommen, dass das Feuer durch einen Kurzschluss ausbrach und sich innerhalb weniger Minuten aufgrund der brennbaren Innendekorationen an der Bardecke ausbreitete. Die meisten Opfer starben, weil sie zu den Toiletten hinter der Bar rannten, wo es keine Ausgänge gibt und die Notausgänge nicht klar ausgeschildert sind. Ein Notausgang soll blockiert worden sein, da auch einige Opfer in der Nähe des Ausgangs gefunden wurden.

Thailand hat eine dunkle Geschichte von Bränden in Nachtclubs und Bars, die ihre Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in Frage stellen: 2022 starben 25 Menschen bei einem Brand in der östlichen thailändischen Provinz Chonburi, und bei den Neujahrsfeierlichkeiten 2009 starben 67 und 200 wurden in einem Nachtclub in Bangkok verletzt. Kürzlich im Jahr 2024 starben 1.000 Tiere bei einem Brand auf dem Freiluftmarkt von Chatuchak.