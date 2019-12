Festliche Stimmung mit fünf kostenlosen Weihnachtsliedern in Cities: Skylines

Seit dieser Woche gibt es in Cities: Skylines ein kostenloses DLC, mit dem ihr in eurer Stadt Weihnachtslieder erklingen lasst. Auf PS4, Xbox One und PC steht online das Inhaltspaket "Carols, Candles and Candy" gratis zum Download bereit. Dabei handelt es sich um fünf neuinterpretierte Klassiker, die in eurem In-Game-Radio abgespielt werden. Ist sicher hervorragend dazu geeignet, um die eigene Bevölkerung zu terrorisieren, wenn ihr die Dauerschleife aktiviert... Hier die fünf Tracks:



"Silent Night" von Houston River Jazz Collective

"Holy Night" von Jazz in-clave

"The First Noel" von Martin Carlberg

"Jolly Old St Nicholas" von Lily La Roux

"I Heard The Bells On Christmas Day" von Elijha Mot