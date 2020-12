"Festival of Giving": In Sea of Thieves wird seit heute Weihnachten gefeiert

You're watching Werben

Entwickler Rare hat heute einen über fünfminütigen Trailer veröffentlicht, der detailliert das neueste Update zu Sea of Thieves vorstellt. Seit heute läuft das "Festival of Giving", in dem Ihr verschiedenste Arten von Beute ergattern könnt.

"Während Larinna noch versucht, sich als Repräsentantin der Schiffsratten zu etablieren und Dukes Berg an unerledigten Aufgaben abzuarbeiten, ist sie auf einen Geheimvorrat Güldener Seefahrten gestoßen - und weil es wieder diese Zeit des Jahres ist, verschenkt sie sie! Diese lukrativen Abenteuer bieten reichlich Schätze für tapfere Piraten, die sich ihnen stellen wollen.

Außerdem ist unter Dukes Sachen noch ein Satz Karten aufgetaucht, der zu wirklich sehr explosiver Beute führt. Versteckte Schwarzpulvervorräte, Truhen der Wut und Schädel der aschgrauen Winde warten nur darauf, von jemandem aufgesammelt und gegen Schwarzpulver-Verstecke eingetauscht zu werden, die genau rechtzeitig zur Feier des Grogmanay auftauchen ...

Das neueste Update hat geplünderte Geschenke und die Events „12 großzügige Taten" und „Grogmanay" im Gepäck! Alle Arten von Anpassungsgegenständen können durch die Teilnahme am Feiertagsunfug erhalten werden, dadurch haben alle Piraten über die Feiertage und darüber hinaus garantiert genug zu tun.

Ob ihr nun andere Crews großzügig beschenken (wenn dafür natürlich auch was für euch rausspringt), festliche Taten nach Versen eines Feiertagsliedes abschließen oder einfach nur Zeug in die Luft sprengen wollt, diese Herausforderungen bieten etwas für jeden Piraten auf See!"

Verpasst nicht das folgende Festival-of-Giving-Video: