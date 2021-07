Um gewährleisten zu können, dass der Ego-Shooter Lemnis Gate in bestmöglicher Form auf dem PC veröffentlicht wird, verzögert Ratloop Games den Titel heute kurzfristig vom 3. August auf den 28. September. In diesen acht zusätzlichen Wochen möchte das Indie-Team sicherstellen, dass alle Fans ab dem ersten Tag eine gute Zeit im Zeitschleifen-PvP-Spiel haben. An den bereits kommunizierten Beta-Plänen, die in der kommenden Woche starten sollen, habe sich laut den Entwicklern nichts geändert.