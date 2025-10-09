Ferraris erstes Elektrofahrzeug trägt den Namen Ferrari Elettrica und wird 1000 PS haben

HQ

Wir wissen nicht viel über Ferraris erstes echtes Elektroauto, außer dass es am Elettrica arbeitet, der sich wahrscheinlich ändern wird, wenn wir uns der Serienproduktion nähern, und eine elektrische Leistung von bis zu 1.000 PS bieten wird. Uns erwartet ein Fließheck mit vier Sitzplätzen im Stil des GTC4 Lusso, und der Elektroantrieb wird auf vier Motoren verteilt, einen an jeder Ecke, und wir können auch Allradantrieb erwarten.

Antonio Palermo, Ferrari:

"Wir ahmen den Verbrennungsmotor nicht nach, sondern nutzen eine einzigartige Eigenschaft des Elektromotors, die nicht geräuschlos ist. Der Klang unseres elektrischen Ferrari ist kein Fake, überhaupt kein Fake. Er wird von der mechanischen und elektromechanischen Komponente des Antriebsstrangs durch einen hochpräzisen Sensor erfasst. Es wird dann auf die gleiche Weise verstärkt, wie eine E-Gitarre im Vergleich zu einer akustischen verstärkt wird."