Ferrari und Mercedes streiten über die Fünf-Sekunden-Pre-Start-Regel in der Formel 1: "Genug ist genug"

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Mercedes und Ferrari sind nach zwei Rennen bisher die beiden erfolgreichsten Teams in der Formel 1. Mercedes gewinnt klar mit 98 Punkten, vor Ferraris 67 Punkten (McLaren ist mit 18 Punkten weit dahinter Dritter). Beide Rennen in Australien und China endeten mit den beiden Mercedes (George Russell und Andrea Kimi Antonelli), gefolgt von den beiden Ferraris (Charles Leclerc und Lewis Hamilton).

Die neuen Formel-1-Regeln haben zu Spaltungen zwischen Fahrern, Teams und Fans geführt. Mercedes und Ferrari sind größtenteils einverstanden mit ihnen (Hamilton sagt, er liebt es, mit ihnen zu fahren), sind sich aber bei einer neuen Regel uneinig: einer fünfsekündigen 'Pre-Start'-Verzögerung, die den Fahrern am Ende des Feldes hilft, ihre Motoren vor dem eigentlichen Rennen zum Laufen zu bringen.

Mercedes glaubt, dass Ferrari in den ersten beiden Rennen von dieser Regel profitiert hat und "egoistisch und ein bisschen albern" war, als sie Änderungen an der Regel blockierten. Ferraris Teamchef Fred Vasseur reagierte auf die Behauptungen von Mercedes und erklärt, warum "genug ist genug" und keine weiteren Änderungen dieser Regel befürworten wird (laut Sky Sports).

"Wir haben die Startregel mit der Fünf-Sekunden-Geschichte bereits massiv geändert. Vor einem Jahr bin ich zur FIA gegangen. Ich hob beim Eingriff die Hand und sagte: 'Leute, das wird schwierig.' Die Antwort war klar, dass wir das Auto so gestalten müssen, dass es mit der Vorschrift passt, und nicht die Regelung am Auto ändern darf.

"Wir haben das Auto passend mit der Vorschrift entworfen, die Änderung der fünf Sekunden, die Blaulicht-Geschichte, hat uns überhaupt nicht geholfen, aber ich denke, irgendwann reicht es", fügte Vasseur hinzu und sagte ebenfalls, dass für ihn der Fall abgeschlossen sei.