Ferrari stellt einen neuen Einzelmodell V8 F8 Spider vor

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Ferrari hat eine sogenannte "Special Projects"-Abteilung, die sich der Herstellung maßgeschneiderter Einzelstücke widmet, die den Ton für die Marke für die Zukunft setzen, und sie haben gerade ihre nächste Kreation vorgestellt.

Dies ist der HC25, der auf dem Ferrari F8 Spider basiert, aber von neueren Modellen wie dem F80 und dem 12Cilindri inspiriert ist. Während die brandneue Karosserie maßgeschneidert und mutig ist, ist sie unter der Oberfläche nach Ferrari-Maßstäben ziemlich altmodisch.

Der HC25 behält den 3,9-Liter-Twin-Turbo-V8 des F8 Spider bei, der 710 PS und 568 lb-ft Drehmoment liefert. Sie behaupten, das ergibt eine 0-100-Zeit von 2,9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 340 Kilometern pro Stunde.

Hier gibt es keinen Hybridantrieb, was online gelobt wird, und Reddit-Diskussionen sagen, dass dies "der Ersatz für den SF90 hätte sein sollen."

Ein nicht namentlich genannter Kunde hat dieses einzige existierende HC25 gekauft, aber der Preis, den die Person bezahlt hat, ist unbekannt.