Ferrari stellt die benzinbetriebene Produktion nicht ein

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Es gibt viel Kontroverse um das äußere Design (entworfen vom iPhone-Designer Jony Ive) von Ferraris allererstem Elektroauto, dem Luce. Aber es ist leicht zu vergessen, dass dies vielleicht kein Zeichen für einen allgemeinen Kurs auf den traditionsreichen Autohersteller ist.

In einem kürzlichen Interview mit Australian Drive machte Ferrari-CEO Benedetto Vigna sehr deutlich, dass Ferrari seine benzinbetriebene Produktion nicht einstellt und weiterhin traditionelle Verbrennungsmotoren und Hybridantriebe produzieren wird.

"Wir haben IC, wir haben den Hybrid und wir haben den elektrischen. Punkt. Dann kann der Kunde alles nehmen, was er möchte. Ich denke, es spielt keine Rolle, welche Technologie man verwendet, solange man etwas liefert, das die Menschen lieben", sagte er.

Ferrari hat die Kritik am Design des Luce weitgehend zurückgewiesen und inzwischen mehrfach betont, dass sie stolz auf ihr gesamtes Sortiment sind, das derzeit eine gesunde Mischung aus unterschiedlichen Designprofilen und Antriebssträngen bietet.