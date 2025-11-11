Ferrari-Piloten Hamilton und Leclerc äußern sich nach den schädigenden Äußerungen ihres Chefs

HQ

Die Ferrari-Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc posteten am Montag ihre Gedanken nach ihren enttäuschenden Ergebnissen beim GP von Brasilien (beide beendeten das Rennen, beide schieden aufgrund von Kollisionen aus) und vielleicht noch bedeutungsvoller nach den schädlichen Worten des Ferrari-Vorsitzenden, der alle bei Ferrari außer ihnen lobte und sagte: "Sie sollten weniger reden und sich auf das Fahren konzentrieren".

Beide Posts kamen nach John Elkanns Kommentaren. Hamilton sagte, es sei "enttäuschend, vor allem nach einigen guten Fortschritten", und dass ich hinter meinem Team stehe, ich stehe hinter mir selbst. Ich werde nicht aufgeben. Nicht jetzt, nicht damals, niemals."

Leclerc schien sich klar auf Elkanns Kommentare zu beziehen, als der Vorsitzende (der auch Eigentümer des Juventus FC ist) sagte, dass "man Ergebnisse erzielt, wenn Ferrari vereint ist", und damit über ihren Sieg in der Langstrecken-Weltmeisterschaft sprach.

"Von jetzt an geht es bergauf und es ist klar, dass uns nur die Geschlossenheit helfen kann, diese Situation in den letzten 3 Rennen zu ändern", sagte Leclerc.

Die Ferrari-Piloten haben nun drei Chancen, Ferrari wieder unter die ersten drei der Konstrukteurswertung zu bringen: Sie liegen nun vier Punkte hinter Red Bull und 36 Punkte hinter Mercedes (und 394 Punkte hinter Ferrari, was weniger als die Hälfte ihrer 362 Punkte ist). In diesem Jahrhundert war Ferrari nur 2009, 2014 und 2020 außerhalb der Top Drei.