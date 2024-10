Ferrari kündigt heute ein neues Auto an

HQ

Ferrari hat eine reichhaltige Liste von Autos auf seiner Liste, und im Laufe des Tages wird diese Liste weiter ausgebaut. Der italienische Supersportwagenhersteller hat bestätigt, dass er heute, um 13:00 Uhr BST / 14:00 Uhr MESZ, ein neues Modell vorstellen wird, und was genau das sein wird, hat Ferrari noch nicht verraten.

Was wir über das Auto wissen, ist die kurze Nachricht, die der Ankündigungsteaser hinzufügt, die besagt, dass "etwas Neues am Horizont steht". Wir bekommen auch einen kleinen Einblick in das, was präsentiert werden könnte, alles in Form der Karosserie des Autos, die in einen freizügigen Seidenmantel gehüllt ist. Schauen Sie es sich unten an und erleben Sie die Enthüllung in ein paar Stunden.

