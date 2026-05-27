Ferrari hat endlich offiziell sein erstes Elektrofahrzeug namens Luce vorgestellt

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Sie enthüllten den Namen, die offiziellen Partnerschaften hinter diesem ehrgeizigen neuen Vorhaben und sogar einige Bilder des Innenraumkonzepts. Nun sind alle Puzzleteile zusammengekommen, und Ferrari hat offiziell sein erstes Elektroauto, den Luce, vorgestellt.

Okay, dann legen wir los. Der Luce ist ein viertüriger, fünfsitziger Grand Tourer mit einer radikal neuen Designsprache, Allradantrieb mit vier Motoren und mehr als 1000 PS. Nach frühen Zahlen erreicht er in nur 2,5 Sekunden 100 Kilometer pro Stunde und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 310 Kilometern pro Stunde.

Das Design, sowohl innen als auch außen, wurde, wie bereits enthüllt, gemeinsam mit dem ehemaligen Apple-Designchef Jony Ive und seinem LoveFrom-Team entwickelt, weshalb der Luce anders aussieht als jeder Ferrari zuvor.

Darunter fährt der Luce auf einer maßgeschneiderten EV-Plattform, die vollständig in Maranello entwickelt wurde. Es gibt vier Elektromotoren, und die 122-kWh-Batterie soll mehr als 500 Kilometer Reichweite liefern. Ferrari hat außerdem künstliche Vibrationen und ein einzigartiges Soundsystem entwickelt, um eine emotionale Verbindung zu bewahren, die normalerweise mit den Verbrennungsmotoren der Marke assoziiert wird.

Die Preise sollen voraussichtlich bei etwa 550.000 € vor Optionen beginnen, wobei die Kundenlieferungen Ende 2026 beginnen sollen.