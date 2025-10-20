Ferrari hat eine moderne F40-Hommage gebaut

HQ

Wenn Sie sich erinnern, hat sich Formel-1-Champion Lewis Hamilton kurz vor dem Sommer über den Grund geäußert, warum er seine gesamte Sportwagensammlung verkauft hat. Lewis wollte das Geld stattdessen für Kunst verwenden, aber vor allem wollte er bereit sein, Millionen in einen möglichen zukünftigen Show-off-Bau bei Ferrari zu investieren, denn sein Traum ist es, an der Gestaltung eines modernen F40 beteiligt zu sein, mit einem Schaltgetriebe und einem V8 direkt hinter dem Fahrersitz. Lewis ist noch nicht so weit, aber ein anderer hochkarätiger Kunde mit viel Geld hat es geschafft und sich von der Gang aus Maranello einen Ferrari bauen lassen, der eine Hommage an den Klassiker F40 ist. Dieses besondere Auto wird daher nur in einem Exemplar gebaut, basiert auf dem 296 GTB und hat daher leider weder ein V8- noch ein Schaltgetriebe. Aber er hat eine maßgeschneiderte Kohlefaserkarosserie, die dem Ferrari F40 überhaupt nicht ähnelt, vor allem nicht an der Front. Mehr darüber erfahren Sie bei Carscoops.