Ferrari-Fans hinterlassen herzerwärmende Briefe an Carlos Sainz: "Das ist kein Abschied, sondern ein Wiedersehen"

Carlos Sainz Jr. verließ Ferrari in diesem Jahr nach vier Jahren im Formel-1-Team. Der Spanier wird durch keinen Geringeren als Lewis Hamilton ersetzt: Die Fans sind begeistert von der Ankunft des siebenfachen Weltmeisters, aber auch traurig, weil Carlos bei Tausenden von Fans in Maranello einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Sainz spielte in all seinen vier Saisons auf einem sehr hohen Niveau und kam seinem Teamkollegen Charles Leclerc sehr nahe, einen weiteren Konstrukteurstitel für die Scuderia zu holen. Obwohl er in vier Jahren nur "vier" GPs gewonnen hat (zwei davon im Jahr 2024), war Sainz charismatisch und beliebt, und ein Beweis dafür ist der emotionale Brief, den seine Fans ihm geschrieben haben.

"Lieber Carlos, nach vier gemeinsamen Jahren ist es schwierig, die richtigen Worte zu finden, um auszudrücken, wie dankbar wir dir sind." In dem Video liest Sainz Fragmente von Briefen vor, die von verschiedenen italienischen Fanclubs unterzeichnet wurden. "Wir sind fest davon überzeugt, dass dies kein Abschied, sondern ein Wiedersehen später ist", sagte der Präsident des SFC Cosenza.

Als Hommage hat Ferrari Carlos den F1-75 geschenkt, das Auto, das ihm beim Großen Preis von Großbritannien 2022 seinen allerersten Sieg bescherte.

Ab der Saison 2025 wird Sainz an der Seite von Alex Albon im britischen Team Williams fahren, das viel investiert hat, um die Zahlen der vergangenen Saisons zu verbessern (in der vergangenen Saison waren sie mit nur 17 Punkten Neunter von zehn). Das letzte Mal, dass Williams die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewann, war 1997, als Jacques Villeneuve auch die Fahrer-Weltmeisterschaft gewann.