Ferrari enthüllt Sonderlackierung zum Gedenken an Niki Laudas ersten F1-Titel vor 50 Jahren

HQ

1975 gewann Niki Lauda mit Ferrari seine erste von drei Formel-1-Weltmeisterschaften. Genauer gesagt, Lauda gewann es im vorletzten Grand Prix (die Saison bestand aus 14 Rennen), der in Italien stattfand, dem Heim-Grand-Prix von Ferrari (ein Jahr vor seinem berühmten Unfall). Er fand am 7. September 1975 statt, und genau 50 Jahre später findet der Große Preis von Italien statt.

Um das Jubiläum zu feiern, wird Ferrari eine spezielle Lackierung verwenden, die dem Ferrari 312T von Lauda Tribut zollt. Die Lackierung zeigt deutlicher Weiß, ebenso wie Retro-Nummern und Radabdeckungen.

Es wird jedoch zu einem heiklen Zeitpunkt für Ferrari kommen. Keiner ihrer Fahrer, Lewis Hamilton und Charles Leclerc, kam beim Großen Preis der Niederlande nach Stürzen ins Ziel, und Hamilton erhielt eine Strafe von fünf Plätzen in der Startaufstellung, weil er gegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen der gelben Flaggen verstoßen hatte. Ferrari liegt in der Konstrukteurswertung auf dem zweiten Platz, hat aber weniger als einen halben Punkt Vorsprung auf McLaren.