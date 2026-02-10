Ferrari enthüllt das Interieur in ihrem allerersten Elektroauto

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass der legendäre Supercar-Marker Ferrari an seinem allerersten Elektroauto arbeitet – also nicht an einem Hybrid, sondern an einem elektrisch angetriebenen Supersportwagen.

Durch ein neues Video, das Sie unten ansehen können, wird enthüllt, dass es offiziell "Luce" heißt. Ferrari setzt eindeutig stark darauf, dass es unverwechselbar ist, und das spiegelt sich auch im Innenraum wider.

Ferrari sagt: "Die Kabine ist als einziges, sauberes Volumen konzipiert, mit vereinfachten und rationalisierten Formen im Dienst des Fahrens", und sie wird als aus den 1960er Jahren stammend beschrieben und dann von Apple entworfen.

Man kann beeindruckende Bilder der Hütte unter dem Video sehen.