Ferrari dokumentiert den Aufstieg des tänzelnden Pferdes

Der 26. Dezember entwickelt sich zu einem absoluten Giganten für Kinogänger, zumindest in Großbritannien. An diesem Tag erwarten wir Aquaman and the Lost Kingdom, The Boy and the Heron, Next Goal Wins und Michael Manns Biopic über Enzo Ferrari, um sofort zu debütieren.

Apropos Letzteres: Jetzt ist ein neuer Trailer erschienen, der uns den bisher besten Blick auf den Film gewährt. Wir sehen Adam Drivers Enzo, Penelope Cruz' Laura, Shailene Woodleys Lina Lardi und viele mehr in Aktion, während die Geschichte den Aufstieg des tänzelnden Pferdes dokumentiert.

Die vollständige Inhaltsangabe des Films lautet wie folgt: "Es ist der Sommer 1957. Hinter dem Spektakel der Formel 1 steckt Ex-Rennfahrer Enzo Ferrari in der Krise. Der Bankrott bedroht die Fabrik, die er und seine Frau Laura zehn Jahre zuvor aus dem Nichts aufgebaut haben. Ihre instabile Ehe wurde durch den Verlust ihres Sohnes Dino vor einem Jahr erschüttert. Ferrari kämpft darum, seinen Sohn Piero mit Lina Lardi anzuerkennen. In der Zwischenzeit treibt die Leidenschaft seiner Fahrer, zu gewinnen, sie an ihre Grenzen an, wenn sie in das tückische 1.000-Meilen-Rennen quer durch Italien, die Mille Miglia, starten."

Seht euch unten den vollständigen Trailer zum Film an.