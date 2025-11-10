Ferrari-Chef sagt, die Fahrer seien nicht "auf der Höhe der Standards", sie sollten sich "mehr konzentrieren und weniger reden"

HQ

John Elkann, der Vorstandsvorsitzende von Ferrari, kritisierte die Fahrer der Scuderia und sagte, sie sollten "weniger reden" und deutete an, dass sie im Vergleich zu den Ingenieuren nicht den Standards entsprochen hätten. "Wenn wir uns die Saison in der Formel 1 ansehen, können wir sagen, dass wir Mechaniker haben, die die Meisterschaft mit ihren Leistungen gewinnen, vor allem mit allem, was sie bei unseren Boxenstopps tun.

Wenn wir uns unsere Ingenieure ansehen, hat sich das Auto zweifellos verbessert. Wenn wir uns den Rest ansehen, entspricht es nicht dem Standard. Wir haben Fahrer, die sich mehr konzentrieren und weniger reden müssen, denn wir haben noch wichtige Rennen vor uns, und es ist nicht unmöglich, Zweiter in der Konstrukteurswertung zu werden" (via SkySports).

Elkann ist CEO von Exor, der Holdinggesellschaft mit Mehrheitsbeteiligungen an Ferrari und auch an Juventus FC, The Economist Group, CNH Industrial und Iveco Group. Er sagte dies während einer Veranstaltung mit dem Italienischen Olympischen Komitee im Vorfeld der Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr in Mailand-Cortina. Zuvor hatten beide Ferrari-Piloten den Großen Preis von Brasilien am Sonntag nicht beendet: Sowohl Lewis Hamilton als auch Charles Leclerc schieden aufgrund von Schäden an ihren Autos aus.

Hamilton sagte, dass seine Saison ein Albtraum war. Anfang des Sommers sagte er, er sei "absolut nutzlos", was die Spekulationen und Debatten darüber verstärkte, dass seine Tage als F1-Fahrer gezählt sind, und einige Kritik an seiner derrotistischen Einstellung.