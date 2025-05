Ferrari bringt Einschub-Loafer auf den Markt, die so viel kosten wie eine PS5 Pro

HQ

Es sollte niemanden überraschen, dass Bekleidung und Merchandise vom Supersportwagenhersteller und Motorsportveteranen Ferrari sehr, sehr teuer sind. Lassen Sie uns Ihre Aufmerksamkeit als Anhaltspunkt auf ein neues Paar Loafer lenken, das gerade im Ferrari Store eingetroffen ist und Ihnen den gleichen Geldbetrag zurückgibt, als ob Sie einen PS5 Pro gekauft hätten.

Dieses elegante Paar Schuhe, das als Slide Loafers in Brushed Leather bekannt ist, kostet satte 650 £, aber dafür erhalten Sie ein Paar Schuhe aus handgefertigtem Leder mit rotem Lederfutter, eine weiche Innensohle mit einem geprägten Ferrari-Logo und eine rutschfeste Sohle mit dem Prancing Horse -Logo.

Jedes Paar dieser Sandalen wird in Italien aus 100 % Kalbsleder hergestellt und wird in einer exklusiven Verpackung in Scuderia Red geliefert, die speziell verpackt ist. Der Haupthaken ist, dass es sie nur in einer Farbe gibt, aber es gibt viele Größenoptionen, wenn Sie sich entscheiden, viel Geld für ein Paar Luxusschuhe auszugeben.

Ferrari

Werbung:

Ferrari