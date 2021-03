Fernöstliche Mythen führen Immortals: Fenyx Rising in zwei Wochen ins zweite DLC

You're watching Werben

Ubisoft wird ihr Open-World-Abenteuer Immortals: Fenyx Rising mit drei Add-Ons erweitern und da der erste Teil - "A New God" - bereits einen guten Monat am Start ist, wird es nun langsam Zeit für die nächsten Schritte. Am Abend bestätigte der Publisher, dass die Erweiterung "Myths of the Eastern Realm" ab dem 25. März in allen Versionen des Spiels verfügbar wird.

Genau wie beim ersten Story-Add-On erschien parallel zur Ankündigung ein neues Update für das Hauptspiel, das uns mit einem speziellen Quest auf die kommenden Abenteuer vorbereitet. Ihr findet die luftige Mission am südlichen Ende des Tals des ewigen Frühlings. Wer sich beweist bekommt einen Preis, der von der chinesischen Landschaft der kommenden Erweiterung inspiriert ist.