Fernando Alonsos 400. Grand Prix wurde von seinem Aston-Martin-Auto verdorben

HQ

Fernando Alonso feierte seinen 400. GP auf die denkbar schlimmste Art und Weise: Er musste das Rennen wegen Problemen mit seinem Auto abbrechen. Es war sein erstes DNF (Did Not Finish) in dieser Saison und das letzte Mal, dass ihm das passierte, war auf der gleichen Strecke, in Mexiko.

Die Freude von Carlos Sainz, dem Überraschungssieger des GP von Mexiko, stand im Kontrast zur Enttäuschung seines Landsmannes, der in Runde 15 auf dem dreizehnten Platz lag, als er wegen eines vermuteten Problems mit der Bremskühlung einen Boxenstopp einlegen und dann ganz aufgeben musste.

"Ich habe an diesem Wochenende viel Liebe gespürt, mit vielen netten Nachrichten und Respekt von den Menschen. Trotz des Ergebnisses habe ich ein positives Gefühl für das Wochenende und bin zuversichtlich, dass wir in Brasilien eine bessere Leistung zeigen können", sagte Alonso.

Fernando Alonso hat mehr GPs bestritten als jeder andere Rennfahrer in der Geschichte der Formel 1

Trotz des bitteren Rennendes erhielt Alonso beim Großen Preis von Mexiko einige Ehrungen, darunter einen speziellen Helm mit Fotos aus seiner gesamten Karriere.

Alonso ist eine Legende in der Geschichte der Formel 1, fährt seit 2001 Rennen und hat einen Vertrag, der bis 2026 läuft, ein Jahr, das sowohl für Alonso als auch für Aston Martin eine Rückkehr zur Form bedeuten könnte, da Adrian Newey, ein britischer Ingenieur, der früher bei Red Bull spielte und ein besseres Auto bauen sollte, verpflichtet war.